La situación de la atención primaria se agrava con las vacantes mir de medicina de familia Elisa Álvarez

Las plazas que se ofertan son aquellas que quedaron vacantes en los concursos de traslados de los médicos de familia, es decir, las que no resultaron atractivas para estos. En el área sanitaria de Ourense están 21, en Pontevedra y O Salnés otras 21, 16 en Santiago y Barbanza, 15 en Lugo, otras 15 en Vigo, diez en A Coruña y Cee, y finalmente 8 en Ferrol. Muchas de ellas implican trabajar en más de un centro de salud, y son de turno de tarde o deslizante (mañana o tarde en función del día). La nueva figura tendrá una jornada obligatoria más larga, al incluir las guardias, lógicamente retribuida.

Esta es una de las medidas del Sergas, no muy bien recibida por los sindicatos, para paliar la falta de personal en primaria. Una falta que puede verse agravada si no se cubren las nueve plazas mir de medicina de familia que han quedado desiertas en el área sanitaria de Lugo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el miércoles que ampliará el cupo de plazas para médicos extracomunitarios y les ofertará las 217 vacantes mir de toda España, 200 de ellas de familia. Este colectivo pudo optar a un máximo del 4 % de las plazas, por lo que algunos de los que aprobaron —más de 200— ya no pudieron aspirar a estas vacantes. La previsión es ampliar el porcentaje al 10 %. La ministra convocará lo antes posible a la comisión de recursos humanos para elevar esta tasa. En Galicia quedaron nueve plazas desiertas de familia, una en medicina preventiva y otra en medicina del trabajo. Pero hay comunidades para las que este convocatoria ha supuesto un varapalo para el relevo generacional en atención primaria. En Extremadura quedaron desiertas 40, en torno al 40 % del total, y en Castilla y León 45, más de un cuarto de las ofertadas.