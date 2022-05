XOAN A. SOLER

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha pedido a la Xunta que adopte medidas urgentes y excepcionales ante el colapso que sufren los hospitales gallegos, con mayores esperando horas en los pasillos de urgencias para ser ingresados. En una visita a las fiestas de la Ascensión en Santiago, el socialista lamentó que en algunos centros de salud haya que esperar hasta dos semanas para una consulta con el médico de familia, mientras que las demoras para diagnósticos de enfermedades graves se prolongan «ata seis ou sete meses». Para González Formoso existe una falta de previsión clara del Sergas, que desde el 2009 renunció a convocar 151 plazas mir de medicina de familia.

También Julio Torrado, portavoz de sanidad del PSdeG, insistió en las críticas. «Non é un problema de aumentar as prazas mir senón de contratos concatenados, temporais e inestables». El diputado ha presentado una batería de iniciativas para que la Xunta lleve a cabo otra política de recursos humanos que prestigie el trabajo de los profesionales y mejores las condiciones laborales de los facultativos de primaria. La Consellería de Sanidade, lamentó «prefire sinalar ao Goberno central obviando que a taxa de reposición multiplica hoxe por doce á do goberno de Rajoy». Actualmente está en el 120 % y en los peores años de la crisis se redujo al 10 %. Las últimas cuatro convocatorias mir, además, «foron as máis grandes da historia de Galicia».