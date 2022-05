Las listas de espera hospitalarias son otra de las preocupaciones de la Consellería de Sanidade. Galicia presenta la tercera menor demora de España, pero eso no implica que la situación no haya empeorado con la pandemia. Los acuerdos de gestión fijan un objetivo para cada área sanitaria en junio y en diciembre. El tiempo medio para pasar por el quirófano, en todo caso, no debe superar los 72 días a final de año. En la gerencia de A Coruña el objetivo es de 75 y 70 (junio y diciembre respectivamente); en Ferrol de 80 y 70 días; en Santiago de 78 y 72; en Lugo las demoras deben bajar a 52 y 50 jornadas; en Ourense se situarán en 75 y 70; en Pontevedra en 70 y 65; y finalmente el objetivo de Vigo es no superar una espera media en junio de 72 días y de 67 en diciembre.

También en el caso de las consultas externas se propone una reducción de las esperas, de no más de 50 días de media a finales del 2022.