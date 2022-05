Imagen de archivo de una clase en el IES Parga Pondal, en Carballo

Xunta y sindicatos se reunieron ayer en una mesa sectorial que tenía como asunto central los nuevos currículos, de ESO, FP básica y bachillerato. De lo tratado, dos novedades por parte de la Consellería de Educación: que hay dudas sobre las supuestas bondades de la modalidad de bachillerato general y que las optativas autonómicas en ESO posiblemente aumentarán en los próximos cursos. No ha habido decisión sobre la petición de los sindicatos de rebajar el calendario escolar del curso 2022/23 a 175 días.

Del bachillerato general le preguntó ANPE, y la respuesta es que no se tratará como prioritario; solo se ofrecerá inicialmente en 36 institutos de la comunidad, pero por el momento no se sabe cuáles son exactamente.

Más complejo es el capítulo de los currículos. Para la CIG, «non implica ningunha mellora substancial e demostra [a Xunta] prefire non exercer as súas competencias cando isto implica achegar un perfil propio», al tiempo que «reforza a burocracia, coa implantación dunha ferramenta informática de programacións que vai incrementar dun xeito importante o traballo administrativo do profesorado». El sindicato, mayoritario en la escuela pública, entiende que la consellería «borra dos obxectivos xerais elementos centrais do currículo galego», y como ejemplo indica que en bachillerato «non cita nin sequera o Estatuto de autonomía» y desaparecen referencias importantes al patrimonio cultural y lingüístico de la comunidad.