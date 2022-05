M.MORALEJO

El Ministerio de Sanidad ha hecho caso a las comunidades, entre ellas Galicia, y a los colectivos médicos que pedían habilitar mecanismos para cubrir las 217 plazas mir que quedaron vacantes en toda España, 11 de ellas en los hospitales gallegos. Doscientas, además, son de médicos de familia, la especialidad con más déficit de personal. La ministra Carolina Darias explicó que se ampliará el cupo para los facultativos extracomunitarios del 4 al 10 %, por lo que a los 328 titulados de otros países que eligieron plaza se sumarán otros 217.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, valoró de forma positiva tras la reunión del Consejo Interterritorial que el Gobierno amplíe este cupo, pero insiste en que no es suficiente y exige más medidas, sobre todo en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Comesaña trasladó a Carolina Darias que «a Xunta valorará de forma positiva todas aquelas medidas que contribúan a que ningunha praza mir quede sen cubrir», incluido un ajuste en las notas de corte. De hecho, volvió a pedir que los 64 puestos que están acreditados en Galicia de medicina de familia y no pudieron ser ofertados «sexa posible cubrilos no presente ano». De cara a próximas convocatorias es necesario, insistió el conselleiro, hacer las reformas oportunas para que no vuelva a suceder lo que pasó este año, con 217 vacantes en primera vuelta pese al déficit de médicos.

El de las vacantes mir en atención primaria es uno más de los problemas de este servicio. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró abierto a las sugerencias de los colegios médicos para mejorar la atención primaria, ante las críticas al programa XIDE que orienta al paciente al profesional más adecuado en función de su demanda. Rueda arremetió contra el Gobierno central por esa negativa a incrementar las plazas mir y no crear la especialidad de medicina de urgencias. También la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia lanzó un SOS a la Xunta ante la falta de médicos de familia y pediatras y por las plazas mir sin cubrir. CESM alerta de que en verano la plantilla se reduce un tercio, con el agravante de que miles de turistas llegarán a Galicia teniendo en cuenta que es Año Santo.