En su exposición, el portavoz socialista explicó que la proposición «non vai contra o BNG, senón que defende a Ucraína», pero no perdió oportunidad para poner el foco sobre las excepciones planteadas por los nacionalistas: «Que vostedes teñan unha situación complicada neste tema é un problema seu, non de quen defende a ese país», dijo Luís Álvarez, quien lamentó que una vez más la Cámara gallega no ofrezca «o máis firme compromiso coa defensa dos principios da democracia».

Paula Prado, la portavoz suplente del PPdeG, transmitió desde la tribuna el apoyo de su grupo a la proposición socialista, aunque hizo algunas apreciaciones de forma, para dirigir sus más duros ataques a la bancada del BNG, a cuyos diputados acusó de mantener un «alma soviética» y de atacar el «imperialismo» americano sin denunciar la estrategia de Vladimir Putin. En este punto, e incidiendo en el posicionamiento mantenido por los nacionalistas, la también secretaria general de los populares gallegos lanzó un dardo a Ana Pontón, a la que denominó «lideresa» del grupo parlamentario, pero no del BNG, «onde manda Néstor Rego», diputado en el Congreso al que le reprochó su actitud durante el discurso en Cortes del presidente de Ucrania al no levantarse para aplaudir su intervención.