Por su parte, ante las quejas por los retrasos de pruebas radiológicas para pacientes con cáncer, el área sanitaria de A Coruña y Cee señaló que dispone de vías rápidas para atender las patologías oncológicas, «todas elas cun tempo medio de acceso inferior a 15 días, que é o parámetro establecido polo Sergas». En este sentido, indicó que en todas se sitúa entre 0,3 días para melanoma y 4,9 para próstata, con 0,5 en pulmón, 2,3 en tumores de cabeza y cuello, 2,4 para mama, 2,6 en colon y 4,3 en vejiga.

No obstante, la gerencia aseguró que un residente se incorporará al servicio de radiología diagnóstica y en concreto al área de oncología «para repasar a casuística e valorar as situacións concretas». Además de subrayar que el servicio de Oncología «funciona de acordo con todas las directrices nacionais e internacionais», el Chuac apuntó que aún con el covid la actividad a lo largo del 2021 se incrementó en un 10 %. «Afortunadamente, o uso de tratamentos cada vez máis eficaces conseguiu modificar o curso clínico das enfermidades oncolóxicas de mal prognóstico, cunha supervivencia que antes mediamos en semanas ou meses e agora medimos en anos», recalcaron desde el centro. Dado que «moitos destes doentes, en tratamento activo, requiren avaliacións de resposta e seguimentos radiolóxicos periódicos», añade que entre enero y mayo se llevaron a cabo 2.267 tacs oncológicos a adultos, «o que supón alrededor de 600 ó mes, 28 ó día», y en el último año se incrementaron también las resonancias practicadas en algo más de un 30 %, hasta superar las 1.500. No obstante, está previsto aumentar la concertación para la realización de tacs.