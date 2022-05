Fraga o Laxe

El portavoz socialista, Luís Álvarez, también advirtió sobre el nuevo papel que va a desempeñar Feijoo como senador. «Se non fose preocupante, sería divertido ver a Rueda dicindo o que fai poucas semanas dicía Feijoo, e a Feijoo, como senador por Galicia, dicindo outra cousa distinta», en referencia a un supuesto choque de intereses que pueda tener el presidente del PP al defender cuestiones como la financiación autonómica, un asunto en el que hay distintos intereses por comunidades con posicionamientos muy distantes incluso entre presidentes del mismo partido. Álvarez puso el ejemplo de Manuel Fraga (PP) o Fernando González Laxe (PSdeG) que después de ser los máximos responsables de la Xunta salieron hacia la Cámara Alta «pero que non adulteraron en ningún momento o seu cargo nin se desviaron das súas funcións. Pero Feijoo non é coma eles, non lle interesa Galicia nin os intereses desta comunidade, o único que quere é confrontar con Sánchez e, de paso, facerlle as beiras á ultradereita de Vox, Abascal e Olona».

Paula Prado dijo no entender la abstención que han anunciado BNG y PSdeG -no pueden votar negativamente- y calificó sus valoraciones como una «polémica estéril de desgaste a Feijoo» que no se comprende si se atiende a otros nombramientos realizados por los nacionalistas, cuando tuvieron oportunidad; o por los socialistas, que presentaron hace dos años a su excandidato a la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, que recibió el apoyo del PPdeG. Para la nueva número dos del partido, «ningún galego pensará que non son uns magníficos representantes de Galicia», dijo en referencia a ambos dirigentes y en concreto sobre un expresidente «que coñece as necesidades» de la comunidad y que recibió reiteradamente el apoyo de los votantes.