PACO RODRÍGUEZ

Las normas de tráfico prohíben taxativamente circular en bicicleta por autopista, pero un ciclista extranjero se saltó ese artículo del código de circulación y tomó la AP-9 como el camino más rápido para llegar a Santiago. Fue el 17 de mayo cuando los conductores que transitaban por la principal autopista gallega se encontraron a la altura de Padrón con un ciclista superaba un acceso al vial y pedaleaba hacia la capital de Galicia por el arcén. Las redes sociales hicieron ayer famoso al deportista y al copiloto de un coche que desde que se le arengó al extranjero para tratar de convencerle de que diese marcha atrás y saliese por el acceso que había tomado a la AP-9.

Un conductor avisa a un ciclista que circula por la autopista cruzando el peaje



📹 #AP9 Pontevedra, Galicia#FelizLunes pic.twitter.com/7uLTl9guIM — SocialDrive (@SocialDrive_es) May 23, 2022

La cuenta de Twitter de SocialDrive, la mayor comunidad de conductores de España donde se comparte información sobre el tráfico a tiempo real, ubicación de radares e incidencias, colgaba este lunes un vídeo en el que se muestra al ciclista pedaleando y al conductor conminándole a que parase. «¡Oye! ¡oye! ¿Dónde vas? ¡No puedes pasar. No puedes, no puedes!», le gritó el copiloto. Pero todo su discurso fue inútil. El ciclista no entendió su mensaje y prosiguió.

Fuentes de Audasa confirman que el citado episodio se produjo en la autopista que gestiona y que tuvo lugar la semana pasada, en la jornada en la que se celebró el Día das Letras Galegas. Operarios de la concesionaria que también advirtieron minutos después la circulación de la bicicleta por la autopista, localizaron al ciclista y procedieron a llevarle fuera del vial. Según adujo el deportista extranjero se había despistado en su ruta y se adentró sin saberlo en la arteria de peaje.