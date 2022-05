Completan el podio de la categoría de Juan Carlos I el Titia, también del Náutico de la localidad pontevedresa, y el Caprice, del Club de Canido, en la que fue la tercera jornada de regatas, con tan solo una prueba disputada tras la anulación el sábado de las pruebas por las condiciones meteorológicas adversas.

Si bien el día arrancaba lluvioso, el sol fue abriéndose paso y, con él, también aumentó el ambiente de viandantes que paseaban por los alrededores del Club Náutico. Algunos declinaban hablar. No porque no compartiesen la visita del rey emérito, sino porque los medios eran muchos, y más de uno ya había repetido como blanco de los periodistas. Áurea, que es vecina de Dorrón, a tres kilómetros de Sanxenxo, fue de las que no tuvo inconveniente. «Me parece muy bien que esté aquí, y sería estupendo que se retirara aquí. Sanxenxo ya es muy turístico, pero sería una buena opción», declaraba. Su compañera de paseo, que prefirió el anonimato, dijo ver bien su estancia en Sanxenxo, porque «fue rey de España». Áurea añadió, incluso, que «también otros políticos tienen sus follones». La práctica mayoría de los consultados no le ponían ayer un pero a la estancia de Juan Carlos I.