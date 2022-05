Olalla Rodil, viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, censuró hoy que Alberto Núñez Feijoo y Miguel Tellado se conviertan en senadores por designación autonómica -se prevé la votación el martes en el Parlamento- porque solo servirá para «aforrarlle un par de salarios» al Partido Popular, pero no para defender «os intereses de Galicia» en la Cámara alta. Para el Bloque, esta situación es «absolutamente inadmisible, un absoluto escándalo», en palabras de Rodil, y por ello votarán no a esa elección de los dos nuevos senadores, que relevan a Juan Serrano y Elena Muñoz; esta última ya ha encontrado acomodo en la Xunta, en la vicepresidencia segunda de Diego Calvo.

«Nós defendemos que as instituciones de Galicia están para defender e representar os intereses de Galicia», explica la número dos del BNG en el Parlamento gallego, que entiende que movimientos como este muestran un PP que «usa as institucións para poñelas ao servizo do partido».

La elección de Feijoo y Tellado para el Senado se ejecutará este martes en un pleno vespertino, y se espera que ambos puedan participar ya en la actividad de esa cámara en el mes de junio. Al nuevo presidente del PP nacional le servirá como principal altavoz para debatir cara a cara con Pedro Sánchez.