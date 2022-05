Lavandeira jr

El secretario xeral del PSdeG pidió este sábado a su partido, durante un acto en la carballeira de Santa Minia de Brión, que militancia y altos cargos pongan todas sus energías de cara a las elecciones municipales del próximo año para «contribuír a mellorar a vida das persoas dende os concellos». «Temos que estar na rúa, escoitar aos veciños e actuar sen complexos», reclamó Valentín González Formoso, que apremió a no perder «nin un minuto» en esta tarea.

El también alcalde de As Pontes recordó la vocación municipalista de su partido, que gobierna en más de un centenar de concellos, incluidas la mayoría de grandes ciudades. «Nós non chegamos aos sitios para resignarnos e deixar as cousas como están», como aseguró que sí hacen otros partidos. El líder de los socialistas gallegos recordó los principios del partido e insistió en la necesidad de mantener el pulso de la calle y escuchar a los ciuadanos. «Esa sempre foi a nosa fórmula para o éxito», reivindicó Formoso, enumerando la cercanía, confianza y la «credibilidade» de sus propuestas.

Un Gobierno «sucedáneo»

González Formoso pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que, «unha vez finalizados os prolongados festexos da súa sucesión», se ponga a trabajar «dunha vez» en las decisiones que «hai que tomar para evitar que o país pare e continúe perdendo dinamismo económico, laboral e social». Además, aseguró tener «moitas dudas» de que Rueda esté en el camino correcto, ya que, a su juicio, ha nombrado a «un Goberno sucedáneo» de otro que «xa arrastraba debilidades».