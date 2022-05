Ourense

Un aumento discreto. El tiempo medio de espera para una cirugía es de 79,7 días; aunque ese plazo se reduce hasta los 17,8 en el caso de las operaciones consideradas de prioridad 1. Supone dos días más respecto a las esperas que tenían que afrontar los pacientes en el primer semestre del 2021. Al detalle, los pacientes del hospital de Valdeorras son los que menos esperan para operarse: 29,8 días. Casi 10 días más tienen que aguardar los que entran en quirófano en Verín; mientras que en el CHUO la demora se sitúa en 84,6. «Pese a que 2021 foi un ano pandémico con alta intensidade de ingresos, e no que a loita contra a pandemia volveu a consumir recursos humanos e materiais, na área sanitaria contívose o crecemento da lista de espera cirúrxica, aumentando apenas 2 días desde o 30 de xuño. Máis importante ainda é destacar o control da demanda de prioridade 1, ou preferente, en 17,8 días, lonxe dos 30 que establece o Sergas como límite de referencia para os pacientes con patoloxía cirúrxica preferente», valoran desde la gerencia que lidera Félix Rubial. Entiende también que la demanda subió en el segundo semestre del año después del parón que supuso la irrupción de la pandemia del coronavirus. «Afectou máis intensamente do que sería desexable á lista de espera, ao recoller non só a deste ano senón tamén a de 2020», dice. Las citas en consulta en el comarcal de Verín se demoran apenas 29,6 días, mientras que en el de Valdeorras se disparan hasta los 106,6. En el CHUO, la demora está en los setenta días. Y la situación es también muy dispar entre servicios. En oncología no hay lista de espera, mientras que para ir a rehabilitación los pacientes tienen que esperar hasta 123 días y 96 para ir al traumatólogo.

Santiago y Barbanza

Récord desde que hay registros. Finalizó el año 2021 con 8.027 operaciones y 23.455 primeras consultas pendientes de realizar. El tiempo medio de espera para pasar por quirófano se situaba en 84,3 días para una intervención quirúrgica y de 44,8 días para una primera cita. La mayor parte de esta actividad pendiente correspondía al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que tiene además las especialidades más complejas. Así, en Santiago estaban pendientes de atender 7.337 intervenciones quirúrgicas, que es la cifra mayor desde que empezaron a facilitarse datos de forma periódica, en junio del 2005. La mayor presión asistencial en cirugía la tenían las especialidades de traumatología (2.196 pacientes pendientes de operar), oftalmología (1.515) y cirugía general y digestiva (1.325); y la mayor demora para pasar por quirófano era la de los servicios de neurocirugía (141,3 días), pediátrica (136,3) y maxilofacial (129,5). Para una primera consulta, la mayor espera en Santiago era en oftalmología (66 días) y traumatología (48,5), que son también las especialidades con mayor volumen de actividad pendiente de atender, 5.774 y 5.145 citas, respectivamente. En el hospital de Ribeira, además de estas dos especialidades, destaca la de rehabilitación. La sanidad pública de Santiago y Barbanza tenía asimismo casi 12.000 pruebas diagnósticas pendientes de realizar.

Lugo y Monforte

Demoras en rehabilitación. Los vecinos del distrito sanitario de Lugo que necesitan pasar por primera vez por la consulta del servicio de rehabilitación esperan una media de 135 días antes de que los vea el médico, según los datos del segundo semestre del 2020. Es un tiempo de demora muy superior a la media gallega, que en ese mismo período estaba en 78,7 días. La cifra resulta llamativa también porque un año antes la situación en esa especialidad era muy distinta. Al final del segundo semestre del 2020, la espera media para ser atendido por primera vez en una consulta de rehabilitación era de 28,7 días. Rehabilitación es también una de las especialidades del hospital Lucus Augusti (HULA) que el pasado 31 de diciembre tenía más pacientes en espera para su primera consulta. Había 2.383, una cantidad superada solo por oftalmología, con 3.159 pacientes y 75,5 días de espera media; y por traumatología, 2.658 personas y 59,1 días.

En cuanto a la lista de espera quirúrgica, la demora media para operarse el distrito de Lugo es de 58,5 días, lo que supone 25 menos que un año antes. Las esperas más largas son para los pacientes de neurocirugía, que tardan una media de 112 días para pasar por quirófano.

Y por lo que respecta a las pruebas diagnósticas, en Lugo la espera media en radiología es de casi 99 días, 15 por encima de la media gallega. La prueba más lenta es la ecografía musculoesquelética, un tiempo medio de espera de 145 días.

En el hospital de Monforte tiene unas de las listas de espera más cortas de toda la red pública gallega, tanto en cirugía como en consultas externas. Eso sí, en este distrito sanitario las esperas eran mayores a finales del año pasado que en las mismas fechas del 2020. La media en cirugía pasó de 32 días en a finales del 2020 a 42 en el 2021. La espera más prolongada para pasar por quirófano en Monforte es la de Otorrinolaringología, que es de casi 50 días, 27 más que un año antes. En cuanto a consultas externas, em mayor atasco está en oftalmología, con 46,4 días de espera media (16 más que un año antes). A 31 de diciembre, el hospital de Monforte tenía a 1.029 personas en espera para pasar por el oftalmólogo por primera vez, cuando en la misma fecha del 2020 eran 689. Los pacientes de esta lista de espera representan el 27% de los 3.714 que tenía en ese momento este centro sanitario.