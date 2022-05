La Xunta licitó 66 millones en 56 contratos mientras estaba en funciones

Imagen del nuevo Gobierno de la Xunta XOAN A. SOLER

Desde la dimisión de Alberto Núñez Feijoo el pasado 29 de abril, los vicepresidentes y conselleiros siguieron en sus puestos, aunque con un limitado margen de maniobra al quedar en ese limbo administrativo que es un gobierno en funciones, unas limitaciones que están más pensadas para un eventual traspaso de poderes tras un proceso electoral que para la renuncia de un presidente. No obstante, la dimisión del máximo mandatario de la Xunta es una de las circunstancias para las que el artículo 17 del Estatuto prescribe un gobierno en funciones. La posterior Lei de Transparencia e Bo Goberno (2016) plantea las limitaciones para un Ejecutivo de transición que, en lo referente al régimen de contratación, prohíbe adquirir compromisos de gasto «que non teñan a consideración de gasto corrente». Es decir, la Administración debe seguir funcionando y reaccionando ante las necesidades del día a día, pero sobre el papel no se pueden licitar nuevos proyectos, una prevención para no condicionar la política presupuestaria del gobierno entrante.

Licitaciones con el Gobierno gallego en funciones La Voz

Pese a estos condicionantes, la Xunta licitó 66,09 millones de euros entre el viernes 29 de abril y el lunes 16 de mayo, cuando los conselleiros tomaron posesión, todos en el mismo departamento que ostentaban salvo el recién llegado Diego Calvo. Este dinero se repartió en un total de 56 contratos, por lo que es fácil adivinar que son de cuantías relativamente pequeñas. Aunque se trata de licitaciones —es decir, la aprobación de un contrato que sale al mercado para que concurran eventuales adjudicatarios—, la Lei de Transparencia no permite adjudicaciones que tengan vigencia plurianual «o aquellos cuya estimación económica supere la cuantía de 150.000 euros».

En las licitaciones durante el período transitorio hasta la investidura de Alfonso Rueda y la elección de su gabinete hay contratos de mucha mayor cuantía, pero justificados en el amplio concepto de «gasto corriente» y, además, por ser licitaciones y no adjudicaciones.