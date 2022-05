Miro Casabella, membro de Voces Ceibes: «Ás Tanxugueiras pasoulles como a nós»

Miro Casabella, a semana pasada en Santiago, antes de tocar nunha homenaxe a Xulio Maside XOAN A. SOLER

A historia persoal de Miro Casabella (O Valadouro, 1946) fai parte da historia da música en Galicia. Como cantor foi un dos membros de Voces Ceibes, o mítico colectivo que deu en facer canción protesta a partir dos anos sesenta, en plena ditadura franquista e con Policía nos concertos. Hoxe, xubilado como profesor da Escola de Arquitectura Técnica da Coruña, Miro segue metido na música e aproveita o tempo cos seus tres netos.

«Antes atendíaos bastante, pero a pandemia cambiouno todo», confesa. Iso si, os pequechos son fieis seguidores dos recitais que dá o seu avó de cando en vez. E non é raro que, entre canción e canción, Miro chame a atención de algún deles: «Desde aquí vexo que se me está durmindo un neto», adoita comentar entre risos.

Así foi nos dous últimos concertos que deu este ano no Teatro Colón da Coruña. Actuou no ciclo Pioneiros da música galega: primeiro el só e logo co grupo Doa, con quen tamén tocou nos seus inicios. «Buscar non busco concertos, pero ás veces chámanme para algún acto e vou», resume Miro sobre a súa actividade musical, que non parou desde os anos sesenta.