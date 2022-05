O proxecto Nós para achegar o galego á intelixencia artificial, a piques de presentar prototipos

A directora da Amtega, Mar Pereira, xunto co conselleiro Román Rodríguez e o reitor da USC, Antonio López, este mércores na sinatura do convenio en Santiago

A lingua galega está cada vez máis próxima da intelixencia artificial. E con isto, dos asistentes de voz (como Siri ou Alexa) e dos tradutores de texto automáticos. Os avances que se están facendo neste eido son froito do Proxecto Nós, que está a desenvolver a Universidade de Santiago a través do seu Centro singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (Citius) en colaboración co Instituto da Lingua Galega (ILG). O financiamento vén dado pola Xunta, que onte asinou un segundo convenio por valor de 600.000 euros para avanzar en adiante co traballo de campo.

O acordo formalizouse onte en Santiago nun acto ao que asistiu o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, así como a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica (Amtega), Mar Pereira. Tamén acudiu o reitor da USC, Antonio López, quen destacou a importancia de incorporar o idioma nas novas tecnoloxías: «Se queremos que as novas xeración falen galego, han de poder facelo tamén con e a través das máquinas».

O proxecto «Nós» pretende incorporar o galego ao eido dixital a través da intelixencia artificial Montse García

Coa sinatura do novo convenio de colaboración, os investigadores poderán avanzar co traballo práctico e deseñar prototipos dos recursos tecnolóxicos. Por exemplo, xa se empezarán a desenvolver demostradores e bancos de voz baixo licenzas libres para facilitar que as empresas usen o galego nas súas tecnoloxías. O conselleiro Román Rodríguez sinalou que estas iniciativas non só permitirán que o Proxecto Nós avance, senón que tamén servirán «para implicar toda a sociedade galega nun proxecto de país como este, que nos permitirá chegar a onde o mercado non chega, e que situará o galego nas contornas dixitais».