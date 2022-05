Rueda responderá sobre el gallego y sus medidas anticrisis en el primer pleno de control

PACO RODRÍGUEZ

Los cambios en el Gobierno gallego no han alterado el calendario del Parlamento, que el próximo martes retoma los plenos ordinarios con al menos tres novedades. Alfonso Rueda vivirá como presidente su primera sesión de control por parte de la oposición, respondiendo a preguntas relacionadas con la pérdida de hablantes en gallego —del BNG—; y las medidas «propias» para hacer frente a la crisis económicos, por parte del PSdeG.

De forma excepcional, el pleno no comenzará a las diez de la mañana, como suele ser habitual, sino que arrancará por la tarde, como ocurría hace cuarenta años. El motivo es la presencia del rey Felipe VI esa mañana en Vigo para participar en dos actos públicos en los que también estará el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, que es la segunda autoridad autonómica. El aplazamiento contó con el visto bueno del PP y el PSdeG y el rechazo de los nacionalistas, que criticaron que los plenos estén «supeditados a axenda do presidente do Parlamento, e que o horario sexa marcado polo rei de España».

El adiós de Feijoo y Tellado

Antes de la sesión ordinaria habrá una convocatoria extraordinaria para resolver la sustitución de Elena Muñoz y Juan Serrano como senadores por designación autonómica en sustitución de Alberto Núñez Feijoo y Miguel Tellado. Será la última intervención de ambos en el Parlamento.