Rueda planta al PSdeG: «Os ourensanos deben tomar nota, ao PP interésalle manter a Jácome»

XOAN A. SOLER

El PSdeG confía en que los ourensanos tomen nota y se den cuenta de que «ao PP interésalle manter a Jácome» en la alcaldía. Es la conclusión del secretario de Organización socialista, José Manuel Lage, que se presentó en un hotel compostelano cercano a la sede de los populares junto a la secretaria local del PSOE de Ourense, Natalia González, y el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino. Allí se habían citado con Alfonso Rueda para hablar «sen condicións» de la situación de «vergoña» que, a juicio de Lage, vive el concello ourensano desde hace tres años. Pero, como estaba previsto, nadie apareció por parte del PPdeG, que respondió a la oferta del secretario xeral Valentín González Formoso con una carta firmada por Miguel Tellado en la que asegura que su partido mantiene su oferta de pacto para que en Galicia gobierne siempre la lista más votada.

«Queda claro que non hai vontade de falar nin dialogar. Fixemos convocatoria en tempo e forma para falar sen condicións, pero hoxe caéseullu a careta ao señor Rueda. É responsable de que PP siga mantendo na alcaldía a un señor que avergoña. Polo tanto, non se lle poden pedir responsabilidades ao PSdeG de manter a Jácome», valoró el dirigente socialista, que no sabe «que máis ten que pasar» para retirarle el apoyo después del incidente con una sindicalista. Para el PSdeG queda demostrado el interés de su adversario por «manter a Jácome a toda costa».

La primera fuerza

Lage recordó que el PSdeG fue la primera fuerza en votos en las elecciones del 2019, y que el partido de Jácome fue la tercera, de ahí que lamente que los populares no hayan aplicado «a máxima» de que gobierno la lista más respaldo, lo cual «dá mostra do trilerismo da acción política de Feijoo» que ahora hereda Alfonso Rueda. «Despois dos fastos, as formas e o proceder é o mesmo, a práctica non é nova», valoró el concejal coruñés, quien considera que el PP está asumiendo en este caso «un paripé que xera a incomodidade» pero por el que no hay interés por buscar una solución: «A resposta é a silla baleira», zanjó.