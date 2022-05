La oposición censura a Rueda por decir que la visita del rey emérito «sitúa a Galicia no mapa»

emilio moldes

La oposición en Galicia ha reprochado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que haya comentado en una entrevista radiofónica que la visita del rey emérito a Sanxenxo el próximo fin de semana «sitúa a Galicia no mapa».

Para el dirigente socialista José Manuel Lage a «Galicia non a puxeron no mapa os Borbóns», sino que está «desde antes e seguirá despois de que existan Borbóns en España». De ahí que le haya recomendado «lecturas» como las Cantigas de Santa María. Para Lage, esa apreciación no fue «a mellor aportación» de Rueda en sus primeras horas como líder autonómico.

A continuación valoró como «amarga» la propia visita de Juan Carlos I: «É unha situación de orde privada de transcendencia pública. Aos españois non é unha situación que nos encha de orgullo e satisfacción, máis ben o que nos xera é unha sensación amarga», declaró. Y continuando con su reflexión sobre el emérito, afirmó que la «a xefatura do Estado non cumpriu coa exemplaridade que se lle espera coa súa práctica. A unha boa parte da poboación non lle parece que haxa que andar facendo ostentación de nada».