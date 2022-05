El próximo curso habrá que cambiar los libros de texto de 1º, 3º y 5º de primaria, y de 1º y 3º de la ESO

En todo caso, los alumnos en situación de tutela de la Xunta o con una discapacidad igual o superior al 65 % tienen preferencia sean cuales sean los ingresos familiares. Aquellos menores de familias con rentas per cápita inferiores a seis mil euros tienen garantizados seis manuales y los de 6.000 a 10.000 un total de cuatro. Eso sí, para recibir los libros es necesario haber devuelto los de los cursos anteriores. En este curso 2021-2022 se repartieron de forma gratuita 464.598 libros, que beneficiaron a 80.359 alumnos de tercero a sexto de primaria y los cuatro cursos de la ESO.

En cuanto a las ayudas para comprar directamente los libros, se dirigen a los estudiantes de primero y segundo de primaria, ya que sus textos no se pueden reutilizar, así como al alumnado matriculado en educación especial y al que tiene una discapacidad igual o superior al 65 %. A los menores de familias con rentas per cápita no superiores a los seis mil euros se les entregan 210 euros y, entre 6.000 y 10.000, un total de 140. En el caso de estudiantes con discapacidad o de educación especial, el bono es de 275 euros sea cual sea su renta. En este curso se beneficiaron 26.846 menores. Finalmente, un total de 93.260 recibieron vales para la adquisición de material escolar.