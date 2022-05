Alfonso Rueda elige un centro de investigación sanitaria en su primera visita como presidente

Paco Rodríguez

«Os símbolos e as mensaxes tamén son importantes, e o que queremos significar desde a Xunta é a importancia que lle queremos seguir dando a todo o que ten que ver non so co coa sanidade senón co futuro». Con estas palabras el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó por qué para su primera visita oficial tras su toma de posesión -exceptuando su participación en los actos del Día das Letras Galegas- eligió el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago (IDIS), y en concreto el grupo Genvip (Genética, Vacunas, Infecciones y Pediatría), que lidera el jefe de pediatría del CHUS, Federico Martinón. Y es que este centro representa la excelencia y si bien también es preciso seguir trabajando para mejorar la sanidad, «a investigación sanitaria é fundamental». Además, este grupo tuvo especial relevancia durante la pandemia del covid por su trabajo en vacunas.

El coordinador del Genvip, Federico Martinón, explicó que este es un equipo centrado en investigación, vacunas y pediatría, es decir, «futuro, futuro e futuro». El pediatra agradeció no solo la visita sino la que fue una de las primeras medidas de Alfonso Rueda como presidente, la ampliación del calendario infantil de vacunación con tres nuevas protecciones. Y es que, recordó, «obras son amores». También el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dio importancia a que esta fuese la primera visita del jefe del Ejecutivo gallego «agradecemos que escollas unha institución sanitaria, e ademais o fas polo principio, pola investigación e pola pediatría», dijo.

El Genvip nació en el año 2006 de la mano de un pequeño grupo de investigadores y actualmente cuenta con más de cuarenta científicos que trabajan financiados con fondos europeos de convocatorias competitivas. Este grupo participó en los ensayos clínicos de las tres vacunas anunciadas por Rueda para ampliar el calendario infantil, la de la meningitis B, la del virus del papiloma humano para niños y la de la gripe. Rueda insistió en que este grupo de vacunas y genética es uno de los más reconocidos a nivel internacional en el campo de las enfermedades infecciosas y las vacunas infantiles. «Aquí non so se fala de sanidade senón de futuro», concluyó.