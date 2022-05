María Xosé Queizán: «Hai moitas riquiñas na literatura»

—Si, segue sendo moito máis importante todo o relacionado cos homes.

—Foi a primeira muller en moitas cousas, como na UPG. Que valor.

—Pode que si. Son incómoda, eu doume conta. Eu era un escándalo! Pero non era nada proposto, é o que son. O meu comportamento non me parecía espectacular; era o normal para min.

—Por que non está na Real Academia Galega? Vostede ten que estar.

—Por que? Porque son incómoda. O que non entendo é ser muller e entrar aí se non estou eu. Pero non me preocupa. Para min, o máis importante é a miña dignidade. Como dicía o meu marido, eu son moi olímpica.

—Pásalle como a Emilia Pardo Bazán, no dicir da súa biógrafa Eva Acosta: é demasiada voltaxe para a Academia?

—[Risas] Non sei... Seguramente. Pero que máis dá. Polo que estou preocupada é porque levo desde a pandemia sen escribir. Iso si me preocupa. Algo non vai.

—Como poeta, estreouse tarde con «Metáfora da metáfora». Foi rompedora con aquilo de «Ponte tacóns e ri / Ponte riquiña e ri / (...) Ponte a fregar e ri»?

—Fun, fun rompedora. Talvez agora vou maior.

—Séntese maior? Disque leva unha vida moi activa: ximnasio, teatro, aperitivos...

—Non, non me sinto maior. Aínda me sinto nova.

—Aínda di o que pensa sen medo. O riquiñismo é máis doado, é unha arma de muller que funciona ben?

—Si, se es muller e riquiña, é todo para ti! Nos últimos tempos hai moitas riquiñas na literatura.

—O paternalismo tamén mata, sen violencia, lentamente?

—Lentamente ou non... Pode matar-matar. A min paréceme moi grave. Parece que te protexe, pero non te ve. Hai moita cegueira por parte dos homes para ver as mulleres. Non as ven.

—A muller e o home non adoitan ter o mesmo papel na casa?

—O home é, en xeral, un visitante na casa, un ser que ás veces fai rir, un apósito.

—Como ve hoxe a situación da muller en Galicia e no mundo a autora do ensaio «A muller en Galicia: A muller na sociedade galega, a lingua galega e a muller»?

—Muller, véxoa moito mellor. En fin, imos indo... Agora, se as mulleres non se empoderan máis, se non queren máis, é porque non lles interesa tanto. Avanzouse en moitas cousas, non sei se sempre para ben. Ás veces, hai unha rémora persoal.

—Toma o aperitivo con amigas?

—Máis con amigos. O aperitivo é cousa de homes; as mulleres a esa hora marchan moitas veces a preparar a comida... Eu, como non teño quen me espere na casa, podo estar tranquilamente ata as catro da tarde.

—Pagou un alto prezo por darse a liberdade de dicir verdades?

—Si, seguramente, pero volvería facelo igual.