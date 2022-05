«Aínda que chove, o galego non encolle»

Mentres a portavoz do BNG se lamentaba de que actualmente na Xunta hai un Goberno que «rema á contra da lingua», o secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, reclamaba a Rueda unha defensa clara da «nosa máxima expresión cultural como pobo: a lingua». Aínda que non moi convencido de que haxa un cambio substancial na política lingüística do Goberno, González Formoso pediu «dar marxe» a Rueda, malia que «leva 13 anos compartindo a forma de entender o galego» como un elemento máis da administración para tentar «corrixir os erros do pasado por parte do Goberno da Xunta».

Aínda que o pulo principal da manifestación era reivindicativo, tamén houbo momento para a celebración de fitos como que Netflix vai empezar a dobrar ao galego e unha sentenza histórica « ue vai comezar a garantir o dereito ao uso do galego diante de toda a administración, nomeadamente a do Estado», lembraba Maceira, que tamén reclamou apoio da Xunta para vencer as «resistencias» do Goberno central para garantir a lexendaxe e a dobraxe ao galego na nova lei do audiovisual.