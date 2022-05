A metade dos veciños nun centenar de concellos superan os 60 anos

MARCOS MÍGUEZ

Se partimos Galicia en cuadrículas, cada unha dun quilómetro cadrado, atopamos anacos do territorio nos que non hai unha persoa menor de 64 anos. Acontece, por exemplo, a poucos minutos de Santiago, nos concellos de O Pino e Touro. Segundo datos do Instituto Galego de Estatística (IGE), unha desas cuadrículas coincide no medio dos dous concellos. Alí, os veciños teñen 86 anos de media de idade. Non hai outro lugar con residentes tan lonxevos, aínda que distan de ser unha excepción. É a tendencia cara a que avanza unha das comunidades máis envellecidas de Europa, na que un terzo da poboación superará os 65 anos en só doce anos.

Hai varias ducias de concellos onde son maioría. En Calvos de Randín, na provincia de Ourense, seis de cada dez veciños superan os 60 anos. En Lobeira, O Bolo, San Xoán de Río e Sarreaus, todos tamén ourensáns, a porcentaxe supera o 60 %. A metade dos veciños dun cento de municipios teñen, polo menos, esa idade.

O 25,75 % da poboación galega ten 65 ou máis anos, seis puntos por enriba da media nacional. A única comunidade cunha porcentaxe maior é Asturias, cun 26,6 %. A proporción de xente en idade de xubilación aumenta cada ano. No 2035, serán un 33 % —fronte ao 26,5 no conxunto de España—. A porcentaxe incrementarase nuns sete puntos en todas as provincias, alcanzando o 37,8 % en Ourense e o 36,3 % na de Lugo. O IGE vén de publicar un informe sobre o sistema de indicadores de lonxevidade en Galicia, no que recolle a preocupación na comunidade polo envellecemento da súa poboación. Nese conxunto de indicadores, recolle precisamente o índice de envellecemento, unha regra que amosa o número de maiores de 65 anos ou máis por cada cen menores de vinte anos. Non hai unha soa comarca con ese índice por debaixo de cen, é dicir, en ningunha hai máis mozos de vinte anos ou menos que xente en idade de xubilación.