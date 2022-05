Pontón lamenta el «privilexio» del rey emérito y Formoso dice que «non aplaude» su visita a Sanxenxo

Si no existiese el «privilexio» de inmunidad como la del rey emérito, y que es «romper un principio básico que é que todos os cidadáns somos iguais ante a lei» don Juan Carlos no lo recibirían con emérito non o recibirían cos «brazos abertos, senón que seguramente o recibirían para reclamarlle que rendira contas pola corrupcion que o rodea e que aínda non o aclarou». Así se ha pronunciado la líder del BNG, Ana Pontón, sobre la vuelta a España de Juan Carlos I. Sanxenxo será su primera escala en este regreso.

También se ha pronunciado a este respecto el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que ha preferido no entrar a valorar una «visita privada» que de cualquier modo «non aplaudo». Se trata de una «visita privada dunha persoa que ten unha historia» y que en los últimos tiempos ha pasado de ser «unha persoa moi querida a ser moi discutida polas cuestións que estamos a coñecer nos últimos anos» ha explicado el líder de los socialistas.