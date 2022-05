Alfonso Rueda en la toma de posesión de sus 11 conselleiros: «Galicia non necesita volantazos»

Reunión del primer Consello de la Xunta de Alfonso Rueda, esta mañana en el Pazo de Raxoi. Xoán A. Soler

Las tensiones propias de los actos protocolarios no desfiguraron las sonrisas y los gestos afables de los conselleiros después de muchas semanas de incertidumbres sobre su futuro. El presidente Alfonso Rueda, que le dio «unhas cantas voltas» a la configuración de su equipo, se garantizó un primer día en la oficina sin incomodidades o explicaciones complejas, porque ha confiado en todos los altos cargos que nombró su predecesor en septiembre del 2020 con la única incorporación de Diego Calvo a la vicepresidencia segunda del Gobierno. «Galicia non necesita volantazos nin xiros de 180 grados», reflexionó el nuevo líder del Ejecutivo, quien recurrió a la máxima de que «o que funciona ben non debe tocarse».

Antes de dirigirse a su equipo y al selecto grupo de autoridades y familiares que se dieron cita en el salón noble del Pazo de Raxoi, Rueda pudo comprobar la destreza de los suyos en el cumplimiento del protocolo de las tomas de posesión de los cargos, que juraron mayoritariamente. Tampoco es lo que más le preocupa. El nuevo jefe quiere la máxima dedicación, las mismas «horas» que exigía el anterior capitán, «o mesmo impulso e a mesma ilusión», pero quiere hacerlo con otro rol más colectivo: «Sigo con este equipo porque foi sempre o meu. Este é un equipo con todas as letras», reforzó, admitiendo que puede haber «discusións» que se superarán si se «arroupan» unos a otros y hay disposición para «botar unha man».

Son, terminó de justificar, «homes e mulleres de traxectoria contrastada, que saben que a política non sempre é grata e que están dispostos a dar os mellores anos das súas vidas para servir a Galicia», les reconoció.