De los 6.000 gaiteiros de Fraga a la Biblia de Albor o la pantalla gigante de Touriño: las investiduras en 41 años de autonomía

Emilio Pérez Touriño, en el centro, durante el acto de toma de posesión en el 2005 ALVARO BALLESTEROS

Y eso fue de lo poco que socialistas y nacionalistas conservaron cuatro años después. PSdeG y BNG formaban un Gobierno bipartito con Emilio Pérez Touriño (1948), que entró en la plaza acompañado del vicepresidente Anxo Quintana (1959) . Del estruendo de 6.000 gaiteiros pasó a uno solo, Suso Vaamonde, que puso en pie a las más de 4.000 personas congregadas allí al tocar la Marcha do Antigo Reino de Galicia. La actriz María Pujalte leyó un par de poemas de Luis Pimentel y Xavier Seoane, la orquesta Real Filharmonía de Galicia interpretó piezas de Beethoven y una composición del músico gallego Fran Pérez, había alfombras rojas en amplios pasillos y se instaló una pantalla gigante que retransmitió el acto en directo y proyectó imágenes aéreas de Galicia. Con el cambio de siglas al frente de la Xunta, ambos partidos quisieron hacer de la toma de posesión una metáfora del «novo tempo» que se abría en la comunidad, «democrática, moderna, culta e transparente».

Feijoo, en el 2009, saluda en la praza do Obradoiro junto a la banda de gaitas de la Deputación de Ourense XOÁN A. SOLER

El regreso del PP al poder fue ya de la mano de Alberto Núñez Feijoo (Ourense, 1961). Pero con él no volvieron los miles de gaiteiros de Fraga. Es más, fue una ceremonia austera, en el marco de una crisis económica que no había alcanzado aún su ecuador. Quiso reflejar esa sobriedad en la organización del acto, desprovisto de alardes y excesos de épocas pasadas. La música la pusieron 60 miembros de la banda de gaitas de la Deputación de Ourense y el himno sonó en la voz de Lucía Pérez, que dos años después representó a España en Eurovisión cantando Que me quiten lo bailao. Tres años después, llevó al extremo esa proyección de sobriedad en la celebración al confinar el acto en el Parlamento, una toma de posesión solemne alejada del folklore de Fraga y el esplendor bajo el sol de agosto con Touriño.

Lucía Pérez interpreta el himno de Galicia en la primera toma de posesión de Feijoo, en el 2009 OSCAR CORRAL

Feijoo regresó en el 2016 a la Praza do Obradoiro, y con él lo hicieron los gaiteiros ourensanos. El barítono Borja Quiza y la soprano Teresa Novoa, acompañados del quinteto InVento, interpretaron el himno gallego. El presidente de la Xunta se consolidó allí como principal barón popular, conservando la única mayoría absoluta del país y con el apoyo del entonces presidente Mariano Rajoy y de varios líderes territoriales del partido.

El coronavirus impidió un nuevo baño de masas en el 2020. Para la que ha sido su última toma de posesión, Feijoo devolvió los actos al Parlamento como había hecho en el 2012, obligado por la crisis económica. Las restricciones sanitarias hicieron que los asistentes se tuviesen que repartir por distintas salas y pasillos del Pazo do Hórreo mientras Feijoo pronunciaba su discurso en el Salón dos Reis. Este sábado a mediodía, Alfonso Rueda se estrena como presidente en el mismo escenario.