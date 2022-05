Más de 4.300 opositores se examinan este fin de semana en Silleda para optar a 182 plazas del Sergas

E CUIÑA

El Sergas celebra este fin de semana en el recinto ferial de Silleda los exámenes de oposición de 182 plazas en distintas categorías profesionales. Más de 4.300 opositores optan a estos puestos de siete especialidades diferentes, como planchadores, electricistas o mecánicos.

Empezarán el sábado por la mañana los aspirantes a cubrir 24 plazas de cocinero, 19 de mecánico y y once de terapeuta ocupacional. Por la tarde será el turno de 1.564 opositores que optan a una de las 33 plazas de telefonista. Ya el domingo se examinan por la mañana 786 aspirantes a 38 plazas de electricista, mientras que por la tarde están convocados un total de 856 personas para 45 plazas de planchador y doce de técnicos especialistas de sistemas y tecnologías de la información.

Con estas pruebas concluyen los exámenes para cubrir 680 plazas de 24 categorías que se iniciaron a finales de abril. Debido al contexto sanitario actual, y aunque el uso de la mascarilla ya no es obligatorio, el Sergas recomienda el uso de esta protección, sobre todo en las entradas y salidas y cuando la persona esté en movimiento o no se pueda garantizar la distancia de seguridad. No se permite a los aspirantes el acceso con teléfono móvil o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico o soporte de memoria.