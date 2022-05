Pedro Puy, ingresado en el hospital tras sufrir un infarto durante la sesión de investidura

Los tres portavoces del Parlamento desearon una pronta recuperación a Puy. La investidura de Rueda no peligra, ya que el PP supera en tres diputados la mayoría absoluta, suficiente para votar a favor de su candidatura para convertirse en sexto presidente de la Xunta.

Esa situación médica se dio después de su intervención en el pleno. Pedro Puy fue el tercero en hablar. Se dirigió «ás oposicións», apuntando a su división, para reivindicar la estabilidad que su partido ha dado a Galicia, esgrimiendo la elevada confianza de los gallegos en sus instituciones, entre las más elevadas de España. Les reconvino, por tanto, para que no caigan en el populismo, y criticó las palabras de Pontón sobre la ilegitimidad del cambio en la presidencia. Para su «sorpresa», remarcó, el PSdeG también ha empleado ese argumento. Puy les advirtió que no es lo mismo criticar el programa del candidato que «subverter a lexitimidade» de su elección, lo que supone que o no entienden el sistema parlamentario o intentan engañar a los ciudadanos, denunció.