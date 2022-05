Ricardo Mourinho: «Hemos financiado proyectos en Galicia por casi 3.000 millones en los últimos 30 años»

—¿Hay que rechazar muchas propuestas?

—Hay que decir que no si no están bien diseñados, pero la mayoría de las veces decimos: «vamos a trabajar para mejorar». Claro que si están en contra del Acuerdo de París decimos no. El BEI trabaja de forma diferente, porque tenemos equipos de ingenieros, abogados y financieros que trabajan con los promotores para ayudarlos a mejorar los proyectos. ¿Decimos no muchas veces? Algunas, pero en la mayoría trabajamos juntos.