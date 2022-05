La jornada matinal en el colegio ahonda en la brecha salarial y lastra el rendimiento académico

marta otero / lucía rey

La conciliación ya era un problema para los padres gallegos antes de la pandemia. Pero con el coronavirus muchos han visto su estrés forzado hasta el límite, sobre todo en los momentos álgidos de contagios, como los que estamos viviendo en la sexta ola. Los grupos de WhatsApp de los colegios son ahora mismo el telediario de los contagios. Y los padres viven en tensión ante un más que posible confinamiento de sus hijos.

«¿Qué hago con mi hijo?», es la frase más repetida, y no tiene fácil respuesta, porque, aunque algún tribunal ha reconocido el derecho a una baja retribuida para el cuidado de un hijo confinado, esa, por desgracia para muchos, no es la realidad. «Te echas a temblar», explica Elena, que tuvo que tirar de una amiga que no trabaja para cuidar de su hijo cuando dio positivo.