El primer día del presidente Alfonso Rueda

El caso es que al nuevo presidente —aunque formalmente no lo sea aún— no se le dará ni tiempo ni cortesía para advertir si hay estilo propio o solo un calco. Es entendible que la oposición sospeche que 13 años como lugarteniente no se cambian de un día para otro, porque además Rueda ya ha dejado claro que el suyo será un gobierno continuista. Pero tampoco han dado lugar a la sorpresa: escuchar a Ana Pontón y de Valentín González Formoso tras el discurso de Rueda sonaba a réplica ya oída y preparada de antemano. Ese un nuevo tiempo y tiene que ser para todos.