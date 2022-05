Mayoría absolutísima popular en la tribuna de invitados

XOAN A. SOLER

El discurso de investidura de Alfonso Rueda no llenó la tribuna de invitados del pazo do Hórreo, que tuvo una mayoría muy amplia de representación de altos cargos vinculados al Partido Popular de Galicia. En los puestos más centrados de primera fila hubo una pequeña alternancia, porque los socialistas Xosé Sánchez Bugallo y Valentín González Formoso se intercalaron en los mejores puestos con dos pontevedresas y amigas del protagonista, la expresidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo; y la expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que no se pierde un solo acto relevante de Rueda desde la junta directiva en la que se convocó el congreso popular.

Diputados como Celso Delgado o Tristana Moraleja; el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; el presidente del Consello Económico e Social, Agustín Hernández; la senadora Elena Muñoz, que dejará su puesto a Miguel Tellado en la Cámara alta; y los delegados territoriales de la Xunta escucharon y después saludaron personalmente a Rueda al salir de una tribuna que completaban algunos asesores políticos y en la que quedaron la mitad de las butacas vacías.

El jueves, con las intervenciones de los tres portavoces, las réplicas del candidato y la votación final es probable que todos los grupos encuentren más eco a sus invitaciones.