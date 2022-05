Una sentencia firme obligaría a Louzán a dejar la presidencia de la Federación de Fútbol

Rafael Louzán envió un comunicado horas después de conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra. En el texto recuerda que la sentencia no es firme y que sus abogados interpondrán recurso de casación «dentro do prazo legalmente establecido para seguir defendendo a súa inocencia respecto da suposta comisión dunha prevaricación administrativa». Entienden que no se adoptó ninguna decisión «ilegal, arbitraria e inxusta» en el caso. La Audiencia ratificó la pena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, que le había impuesto el Juzgado de lo Penal número tres de Pontevedra, por cometer un delito de prevaricación al conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para la mejora del campo de fútbol de Moraña, «obras que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas», informó este lunes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En el comunicado informa también que continuará desarrollando su cometido como presidente de la Real Federación Galega de Fútbol «con absoluta normalidade».