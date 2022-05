El senador que cede su puesto a Feijoo: «Estou feliz de deixar paso a quen mellor representa a Galicia»

—Como valora a experiencia?

—Moi positiva. Sempre defendín o Senado porque está formado por persoas con importantes experiencias. Serve para mellorar e arrefriar as leis que no Congreso saen demasiado rápido e tamén é o único que ten poder para aplicar, por exemplo no seu momento, o artigo 155. Ademais, da un equilibrio territorial, xa que hai representación de zonas menos poboadas. Creo que o meu papel foi bo e así mo fixeron chegar compañeiros e amigos que gañei neste meses.

—Agora queda só como concelleiro de Portomarín, ten máis planes políticos?

—Quedo ao servizo do proxecto do partido, da miña presidenta provincial, Elena Candia, e do meu futuro presidente, Alfonso Rueda. Defendo o paso temporal dos políticos e agora é o momento de deixar na alcaldía de Portomarín e no Senado a dúas grandes persoas.