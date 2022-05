Formación micro, solo un 20 % de docentes temporales y más fondos

¿Qué son las microcredenciales?

Una novedad de la LOSU, pero que ya funciona en otras universidades europeas. «Hay un claro desajuste entre las necesidades de actualización de la sociedad y la estructura rígida de titulaciones», apuntó Subirats. Para ello se implantarán las microcredenciales, una formación permanente que consiste en programas de corta duración, por ejemplo entre 4 y 30 créditos, y que ni siquiera tendrán que exigir un título previo a los alumnos. Estas microformaciones serán títulos propios de cada universidad, no oficiales, y podrán tener reconocimiento académico. Se trata de acercar más la formación a la realidad de la sociedad.

¿Cómo afectará a los estudiantes la ley?

Con mayor participación y derechos, «hay un despliegue significativo de los derechos de los estudiantes», explicó el ministro. El alumnado podrá gestionar servicios que le afecten en la universidad, se incorpora la atención psicológica al estudiante, tendrán derecho al paro estudiantil y que este no penalice en la no asistencia a clases o exámenes, y deberán conocer los planes docentes de sus asignaturas, la lengua en la que se imparten o si la materia va a ser presencial, virtual o híbrida. En este sentido Subirats defendió el papel de la presencialidad, «las universidades siempre han sido un lugar de contacto, no pueden renunciar a esta presencialidad como un elemento esencial».