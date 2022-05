Feijoo se estrenará en el Senado el 7 de junio

Tras esa fecha, las siguientes sesiones plenarias del Senado son el 7 y el 21 de junio, y a una de ellas asistirá Pedro Sánchez, a quien Feijoo tendrá la oportunidad de preguntar por un tiempo máximo de siete minutos repartidos en una primera intervención y una replica.

Alberto Núñez Feijoo completa esta semana su salida de la Xunta, donde tomará posesión como nuevo presidente Alfonso Rueda. Según indican fuentes populares, la próxima semana mantendrá una reunión con los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, que siguen pendientes de posibles cambios, sin que se haya revelado la incógnita de si habrá o no nuevos portavoces. Como senador, Feijoo puede acudir a los plenos del Congreso, donde no está contemplado que intervenga. Además, puede ofrecer ruedas de prensa, y como líder de la oposición tiene despacho, pero en el PP no tienen previsto que Feijoo sea protagonista en la vida parlamentaria del Congreso, sino que se concentrará en el Senado.