«Sánchez no nos recibe y desconoce la verdad: sí se puede bajar al barco»

—¿Plantearon esa reunión al Gobierno de España para la solicitara a Canadá?

—Claro que sí, y nos dijeron que no era posible. Sin embargo, la embajadora de Canadá en España nos dijo que no tiene constancia de que exista la petición de reunión. En esto, igual que al leer la carta que mencionaba antes, se quedó bastante sorprendida y dijo que intentará arreglarlo. A ver... si el Gobierno de Perú pudo organizar la reunión, no entendemos que el de España no.

—La visita a Madrid implicó una reunión con el Defensor del Pueblo, ¿conclusiones?

—Muy, muy bien. Siento decirlo, pero tras reunirnos con el señor Iñaki Gabilondo, no podemos evitar sentir un agravio comparativo con el delegado del Gobierno en Galicia [José Manuel Miñones]. Gabilondo, al menos, nos escuchó, miró a la cara o tomó notas de lo que decíamos. Nos trató con respeto las cuatro horas que estuvimos reunidos con él. Gabilondo ha sido un señor de trato impecable. Le propusimos que, por favor, hable con el presidente Pedro Sánchez para que nos reciba. Estamos convencidos de que, desde Galicia, no le trasladan correctamente nuestro mensaje. El señor Gabilondo fue muy claro en su respuesta, que no implica compromiso alguno, pero al menos fue sincero. Nos dijo: «‘Tienen mi palabra de que llamaré al presidente del Gobierno porque mi función es la de mediar, pero no puedo comprometerme a que les reciba».