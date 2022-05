Uno de cada cinco médicos gallegos de primaria ya tiene 65 años o más

Jiménez siempre había tenido esta inquietud desde que estalló la crisis del coronavirus. En los primeros días de la pandemia, durante el confinamiento, había colaborado de manera voluntaria a llamar a pacientes diagnosticados que no estaban ingresados. Cuando el Sergas lanzó la nueva modalidad de contratos para jubilados, se apuntó. Y sigue.

La atención telefónica se centra en todo el proceso de las bajas laborales, no solo su concesión sino también su confirmación. También se utiliza esta vía para comunicar el resultado de pruebas analíticas o radiológicas. Y están los problemas derivados del covid, que aún se mantienen, aunque no ocupen toda la consulta. Ahora hay al menos tantos contagios como en enero, según Sanidade, pero desde hace poco más de un mes no se cursan bajas por coronavirus de manera automática ni se piden pruebas ni se dictan aislamientos y cuarentenas. Así que la burocracia del covid se ha reducido. Además, al principio los médicos eran nuevos, pero ahora ya tienen pacientes a los que han ido haciendo un seguimiento y, al conocer sus problemas y su historial clínico, actúan de forma más resolutiva.