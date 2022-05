Sin carisma no hay paraíso

No es serio este cementerio

El cementerio del que habla Mecano en su canción no podría ser el de Fisterra. Mecano refiere la vida de un camposanto con flores de colores donde los viernes los difuntos se van a dar una vuelta, sin pasar de la puerta. Tal cosa no es posible en ese recinto funerario que lleva veinticinco años esperando a ser habitado por lugareños que hayan pasado a mejor vida. Obtuvo reconocimientos de gurús de la arquitectura, pero su clientela natural no deja de ver una especie de archivadores mortuorios. Encaja en la Bauhaus de cubos sobrios, no en la sensibilidad fúnebre de un pueblo que no quiere que el finado sea confundido con un expediente X. Si a San Andrés de Teixido va de muerto quien no fue de vivo, aquí ni unos ni otros se acercan a la obra de César Portela, admirable por tantos trabajos. Dicen que incluso la Santa Compaña en sus rondas evita este otro feísmo, cuyo significado intrigará a los hombres del futuro. ¿Una especie de moais como en la isla de Pascua? No se debe aumentar la soledad que, según Bécquer, aqueja a los muertos.