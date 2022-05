Valentín González Formoso: «Ni Rueda ni Pontón han hecho política cerca de las personas»

—¿Le va a dar a Alfonso Rueda un tiempo de cortesía para que tome sus primeras decisiones?

—Nuestra forma de ser es de cortesía permanente, no es cuestión de dar plazos, pero es verdad que Rueda no es un recién llegado. Los mecanismos para tomar decisiones los conoce, y es consciente de las urgencias actuales. La situación del país requiere una convocatoria a las fuerzas políticas, que compartamos diagnósticos y trasladar a los gallegos que todos estamos a la altura de las circunstancias.

—Comparte con Rueda un nivel de conocimiento discreto entre los gallegos. ¿Tiene alguna estrategia para proyectarse más?

—Eso habla de un hiperliderazgo sin equipo. Para mí, en política, eso es una enfermedad. Que después de 13 años en la Xunta el vicepresidente tenga dos puntos menos de conocimiento que el presidente de la Diputación de A Coruña indica que Feijoo era Feijoo y nada más, su equipo no contaba. Yo tengo claro que la política se hace en la calle y que la mejor política es aquella que haces viéndole la cara a la gente, no desde un escaño, donde se pierde intensidad. La ventaja de conocer esa política real es una fortaleza. Ni Alfonso Rueda ni Ana Pontón, que lleva 18 años en el Parlamento, han hecho política cerca de las personas, por eso no me preocupa no estar en algunos ámbitos de representación.