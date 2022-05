La jueza citará a los peritos para que aclaren cómo se manipuló el ordenador de Déborah Fernández

Imagen familiar de Déborah Fernández-Cervera

Fuentes oficiales de la comisaría de Vigo se desvincularon ayer de tal manipulación y sugieren que les pregunten a los investigadores de Madrid que viajaron a Galicia y se llevaron el pecé. Por su parte, la unidad central de Madrid no da explicaciones porque el asunto está «judicializado».

El jefe de la UDEV-Central en Madrid, el comisario principal Ángel Galán, retirado en el 2013, dirigió los equipos que realizaron la investigación de campo del caso Déborah en Vigo hasta el 2008. Declaró ayer a La Voz que no tiene «ni la más remota idea» de ese disco duro. «No me suena de nada», dijo. Supone que es una prueba que el juzgado ordenó recoger en la casa de la familia y analizar a la Policía Científica. Galán sugiere que se consulte en el sumario qué número de agente retiró el ordenador, en qué fecha, dónde lo depositó y con qué finalidad. Da por hecho que los investigadores elaboraron un informe sobre el contenido del disco duro y no vieron nada relevante, porque «no ha pasado nunca» que un juez pida una gestión y no reclame el resultado en trece años.