Feijoo dice que si el PSOE quiere relevar a Jácome debe contactar con el PP «de forma oficial»

Miguel Villar

Mientras Alfonso Rueda presentada su candidatura a liderar el PPdeG en un restaurante a las afueras, en la Praza Maior de Ourense se celebraba una manifestación reclamando la dimisión del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, tras empujar a una sindicalista que participaba en una protesta. La oposición y distintos colectivos reclaman a Rueda que intervenga para que el PP rompa su pacto con el regidor e incluso que facilite una moción de censura. El líder in pectore de los populares gallegos no se pronunció sobre ello, pero sí Alberto Núñez Feijoo, que invitó al PSdeG a contactar con los populares.

Según informa Xosé Gago, el presidente en funciones de la Xunta recordó ayer que el PP pactó con Jácome porque los socialistas rechazaron su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada tanto en el Concello como en la Diputación de Ourense. Feijoo explicó que si Valentín González Formoso, que por entonces no lideraba a los socialistas gallegos, tiene otra opinión, «o ten moi fácil: que se poña en contacto co PPdeG e o traslade de forma oficial».

El caso es que los socialistas han presentado iniciativas que pretenden forzar un posicionamiento del PP en relación al empujón de Jácome. La primera de ellas se debatirá este viernes en un pleno del Concello de Ourense. El PSOE pide expresamente su dimisión. Alfonso Rueda había dicho que aprovecharía su visita de ayer a la ciudad para hablar con el grupo municipal sobre la estrategia política en Ourense, pero al terminar la presentación de su candidatura explicó que aún no lo había hecho. «No ha cambiado lo que opinaba ayer, sino todo lo contrario. Creo que no es de recibo la actitud, no me gustó nada y eso no ha cambiado de ayer para hoy», dijo el vicepresidente de la Xunta a preguntas de La Voz de Galicia. Sobre el voto del PP en el pleno de hoy en relación a la petición de dimisión de Jácome, dijo que eso debe determinarlo el grupo municipal. «En último caso es una decisión suya», señaló.