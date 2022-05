El cobro de los 855 millones del Prestige se le complica a España

La buena noticia es que la decisión todavía no es definitiva. El abogado general es como un instructor o ponente que asiste a los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Elabora unas conclusiones, de manera imparcial e independiente, sobre asuntos que después deliberará el tribunal. Los abogados generales no participan en la deliberación de la sentencia y el tribunal no está vinculado por sus conclusiones, aunque sí es verdad que en muchas ocasiones siguieron el criterio de este alto funcionario comunitario, que es quien estudia en profundidad los pleitos.

El pronunciamiento del tribunal fue solicitado por el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido cuando, en mayo de 2019, accedió a la solicitud de ejecutar la sentencia española. El P&I Club presentó recurso de apelación, al que España se opuso, solicitando al tribunal que planteara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones prejudiciales de interpretación del reglamento comunitario que son las que ahora aborda el abogado general. Se trata de interpelar al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio. Son los tribunales nacionales quienes deben resolver el litigio de acuerdo con la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, explican en un comunicado de esta instancia judicial comunitaria.