BNG y PSdeG aprovecharán sus 45 minutos en la investidura para reivindicarse como la «alternativa»

EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La oposición ya sabe el tiempo que tendrá en el pleno de investidura que comenzará el martes 10 a las 9.30 horas con el discurso sin límite de tiempo de Alfonso Rueda. Desde que acabe, deberán pasar 48 horas para escuchar las respuestas de los tres portavoces de la oposición, que dispondrán de 35 minutos de exposición y diez más en un segundo turno que el candidato podrá contestar individualmente o de forma conjunta. Bajo este formato, avalado esta mañana por los grupos parlamentarios, tanto el BNG como el PSdeG han adelantado que aprovecharán el foco del histórico cambio para reivindicarse como la «alternativa» al Gobierno del PPdeG, expresión que utilizaron sus portavoces.

El Bloque calificó el momento de «histórico e inédito», pero por un motivo concreto: «É a primeira vez que un presidente da Xunta marcha no medio da lexislatura, e será nomeado unha novo presidente que non pasou polas urnas como candidato», afirmó Olalla Rodil. La número dos del grupo parlamentario, que calificó a Rueda como el «eterno secundario», aseguró que su formación ya es «alternativa» desde las autonómicas del 2020 a la mayoría de Feijoo, al que acusan de dejar una Galicia «peor e máis pequena», de ahí que Ana Pontón vaya a centrar su intervención en su propuesta de una comunidad «máis xusta, feminista, moderna e innovadora, diante das política fracasadas do PP. Hai alternativa real e de esperanza», proclamó. De forma más concreta puntualizó que presentará como prioridad dos planes, uno de 700 millones para ayudar a los sectores más perjudicados por la crisis de precios; y otro de 200 millones para mejorar la atención primaria «e que non haxa lista de espera para o médico de cabeceira».

Un «discurso crítico»

Por parte de los socialistas intervendrá el próximo jueves Luís Álvarez, que ya ha anunciado un «discurso crítico» demandando un «cambio de orientación» a Alfonso Rueda, al que considera «corresponsable» de los 13 años de políticas del PPdeG. El portavoz avanzó que su grupo va a «desglosar unha serie de medidas sólidas e razoables, porque el PSdeG está chamado a liderar unha alternativa certa á gobernabilidade na comunidade». Reconociendo que todo el procedimiento es «legal», insistió en que Rueda «non foi o candidato que se presentou ás últimas eleccións á Xunta», y censuró el «pacto de baronías» que, a su juicio, va a condicionar la configuración del Gobierno gallego. «Estamos nunha especie de xogo de cartas ou dominó no que vemos ofertas públicas de Rueda e vemos a Diego Calvo que parece facerse querer, pero non a calquera prezo, iso parece un mal exemplo», reflexionó.