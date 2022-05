María Abel, exatleta: «Boto moito de menos o atletismo»

A deportista María Abel fotografada esta semana na praia de Rodeira, en Cangas XOAN CARLOS GIL

María Abel (Lugo, 1974) pasou a vida entre carreiras. Nos seus inicios gañou varios títulos galegos en pista, fixo cross e foi campioa de España de 5.000 metros en 1996. Despois chegarían os maratóns, onde seguiu con marcas notables. Como atleta correu nos Xogos Olímpicos de Sidney no 2000 e de Atenas no 2004. Logo viría a titulación en Maxisterio, un primeiro contacto coa docencia en Andalucía, e xa recentemente unha vida en Cangas como mestra de educación física nun colexio de Aldán.

«Xa desde pequeniña me gustaba o medio fondo e desde que me vin competindo nos 10 quilómetros xa me chamaban moito a atención as carreiras de longa distancia», lembra a exatleta sobre a súa evolución deportiva. O seu terceiro maratón foi en Valencia no ano 2002, que gañou cun tempo de 2.28.07 que non tardaría en mellorar. Meses despois fixo a súa mellor marca en Frankfurt: 2.26.58. «Quedei a sete segundos do récord de España. Foi unha pena porque cheguei con forza ao final, pero as carreiras son así». «E na segunda metade da proba houbo vento, que non axudou», engade sobre unha pequena espiña que entende como o normal dentro das competicións.

Imaxe de arquivo de María Abel, no 2003, durante os seus anos como atleta juan lazaro

Antes diso foi olímpica en Sidney no ano 2000 na categoría de 10.000 metros, unha experiencia que repetiu no 2004 na maratón de Atenas. Esa foi a súa última gran cita, xa que María Abel acabou por retirarse catro anos despois por cuestións de saúde. «Tiña problemas estomacais e por idade, ademais, xa me ía sendo hora se quería ser nai».