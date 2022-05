«Non somos o partido dos vellos», reivindica Alfonso Rueda ante Novas Xeracións

Rueda hizo memoria y recordó que fue miembro de Novas Xeracións. Aunque no pegó carteles, sí colaboró con el partido en todo tipo de tareas. Aprovechó esa militancia para señalar que por entonces se les quería identificar con una imagen «na que non me recoñecía para nada», lo que le llevó a defender con más firmeza sus ideales. Un camino que animó a emprender a los miembros de la organización juvenil.

Alfonso Rueda, un corredor de fondo al que Feijoo eligió como peón neutro y que ahora enfila la presidencia de la Xunta Carlos Punzón

También se refirió a los partidos de la oposición. Lamentó que Ana Pontón ya haya anunciado el no a su investidura antes de escuchar su discurso, y señaló que el PSOE le tiene «despistado», ya que en principio parecía que iba a tomar la postura «razoable» de escuchar lo que tenía que decir antes de emitir su voto, y ahora «xa nin idea». Por la contra, pidió a los suyos que sean coherentes y tengan siempre el objetivo puesto en la defensa de Galicia.