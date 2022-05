Rueda cuenta con Francisco Conde y Diego Calvo para su gobierno, pero no desvelará más conselleiros hasta el día 15

Segundos niveles y el partido

Si cumple sus planes, los nombramientos se le van a acumular al líder popular, que también ha renunciado a hacer pública cualquier decisión orgánica hasta el siguiente fin de semana, el del 21 y 22 de mayo, cuando se celebra el congreso del partido en Pontevedra. Solo seis días después de la toma de posesión de los conselleiros tendrá que resolver las vacantes que han quedado en los despachos de San Lázaro tras la salida de Feijoo de la presidencia; la posible marcha de Miguel Tellado como secretario general para centrarse en sus nuevas responsabilidades en Génova; o el ascenso del jefe de comunicación del PPdeG, Luis de la Matta, que ahora hará ese mismo papel para toda España. Rueda también deberá crear su propio gabinete tras la salida de cinco altos cargos con rango de secretarios y directores generales que componían el círculo de confianza política de Feijoo.

El vicepresidente primero en funciones aseguró en otro acto en Vilagarcía que los miembros del PP «non están en política para acumular cargos, como fai o secretario xeral do PSdeG», Valentín González Formoso, en referencia a su condición de responsables de los socialistas gallegos, de alcalde y de presidente de Diputación. A este y a la líder del BNG, Ana Pontón, le afeó el hecho de haber adelantado su no a la investidura «antes de escoitar ningunha proposta, o que evidencia que non están para dar leccións de diálogo nin man tendida».