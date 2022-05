Formoso arremete contra la «xira para darse a coñecer» de Rueda y exige medidas contra la crisis

Eliseo Trigo | EFE

El secretario general de los socialistas afirmó este martes en Lugo que no se debe esperar un «cambio de modelo» en la Xunta con el relevo que se avecina, ya que considera a Alfonso Rueda como un «vello coñecido do Goberno de Feijoo que é corresponsable das cifras que atoparemos cando cheguemos ao Executivo galego no 2024», auguró.

Valentín González Formoso hizo estas declaraciones en el marco de una reunión con su homólogo en la Diputación lucense, José Tomé, y con el responsable de Réxime Interior de la de Pontevedra, Carlos López Font, en la que defendió la gestión de los socialistas frente a un Gobierno autonómico inactivo que no está atendiendo a la «urxencia na adoptación de medidas» para hacer frente a ala crisis económica.

En el encuentro también estuvieron representantes sindicales de los consorcios provinciales de bomberos para abordar la incorporación al sector público con carácter indefinido la incorporación de cuatrocientos profesionales de las tres provincias.