Los centros gallegos piden más medios para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales

«Se le llama inclusión o educación inclusiva a algo que solo es integración»

Para el presidente de Down Galicia (colectivo que agrupa a distintas entidades relacionadas con el síndrome de Down) cualquier debate sobre inclusión tiene que partir de una definición precisa. «Se le llama inclusión y educación inclusiva a algo que solo es integración. Las autoridades dicen que más del 90 % del alumnado con necesidades especiales están en inclusiva, pero no es verdad. Incluso me atrevería a decir que en Galicia apenas hay educación inclusiva», explica Delmiro Prieto, presidente del colectivo.

Según argumenta el responsable de Down Galicia, para que haya inclusión tienen que existir los apoyos adecuados y un ambiente normalizado, lo que implica «tener los recursos técnicos y humanos suficientes». «Y cuando hablo de inclusión no solo pienso en síndrome de Down, sino también en TEA, movilidad y demás. La inclusión es buena para todo el alumnado en conjunto. ¿Cómo podemos educar en solidaridad y respeto, si no?», comenta Prieto, esperanzado con el marco legal que se abre con la nueva ley educativa. «La ley Wert era demoledora. Era la antieducación, segregadora y mercantilista, pero ahora hay diez años para dotar a los centros públicos de los medios para dar respuesta a la inclusión», concluye.